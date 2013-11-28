أبحاث طبية: بعض المسكنات تحتوى على كميات كبيرة من الملح

توصلت الأبحاث الطبية الحديثة، إلى أن الكثير من المسكنات تحتوى على كميات كبيرة من الأملاح القابلة للذوبان، مثل مسكنات "البارسيتامول" و"الأسبرين" و"الإبوبروفين" ليعرض 22% من المرضى إلى خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

أظهرت الدراسة، أن الملايين من البريطانيين قد يصبحون عرضة لخطر الوفاة المبكرة، بسبب المسكنات خاصة التى تحتوى على أملاح قابلة للذوبان، حيث وجد أن 50% من الأملاح المتواجدة تشكل أقصى حد يومى آمن مسموح للإنسان.

وأوضحت البيانات، أن المسكنات التى يتناولها الملايين من البريطانيين، قد تتسبب فى إصابتهم بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة المبكرة، لأنها تحتوى على الكثير من الأملاح لترتفع بينهم فرص الوفاة المبكرة بنسبة 28%.