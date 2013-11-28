دراسة: الهواتف الذكية للأطباء يمكن أن تنقل العدوى

كشفت دراسة نشرت فى المجلة الطبية فى هولندا ميديش كونتاكت، أن الهواتف الذكية التى يستخدمها الأطباء يمكن أن تكون مصدرا للعدوى فى المستشفيات، ويمكن أن تنقل البكتيريا التى تسبب العديد من الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية والفيروسات الأخرى.

وأظهر البحث، أن ثمانية من بين عشرة أطباء لديهم الهاتف الذكى سمارت فون، وأن 57% يستخدمونه خلال الاتصال مع المرضى، وفى نفس الوقت، يحملون هذه الهواتف الذكية فى كل مكان ومن بينها الأماكن التى تفتقر إلى النظافة الصحية.

وقال ستين فوتين أحد واضعى البحث من المركز الطبى فى جامعة فو الهولندية للمجلة الطبية: "هى "الهواتف الذكية" غير معقمة، وبالتالى يمكن أن تكون مصدرا للبكتيريا".

وقارن فوتين بين ثمانى دراسات مختلفة، تم تحليل 989 من الهواتف الذكية بالنسبة للبكتيريا. واكتشف أنه ما بين 43% و95% منها ملوثة ببكتيريا منشأها المستشفى. بل أن خمس دراسات اكتشفت أن الهواتف الذكية تحمل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

يذكر أنه يحظر على فريق العاملين بالمستشفى ارتداء الساعات والخواتم والأكمام الطويلة بسبب المخاطر الصحية.

وقال الباحث، إن حظر استخدام الهواتف الذكية ليس خيارا مطروحا، لأنها تمثل جزءا أساسيا من عمل الأطباء. وبدلا من ذلك ينبغى تحسين احتياطات الصحة، ويمكن تغطية الهواتف بغطاء واق يسهل تعقيمه.