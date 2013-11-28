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السيطرة على بقعة زيت بسواحل طابا تسربت من سفن ميناء العقبة الأردني

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السيطرة على بقعة زيت بسواحل طابا تسربت من سفن ميناء العقبة الأردني السيطرة على بقعة زيت بسواحل طابا تسربت من سفن ميناء العقبة الأردني

صورة أرشيفية

تمكنت محميات جنوب سيناء من السيطرة على بقعة زيت تسربت من سفن ميناء العقبة الارنى وحملتها الامواج لسواحل طابا،  قامت فرق مكافحة التلوث بتفريق بقعة الزيت والسولار المتسربة والتي وصلت لشواطئ طابا مما ازعجت الفنادق السياحية بطابا.
> كما اقلقت تلك البقع المتسربة منطقة ايلات الاسرائيلية خوفا من وصولها لسواحل ايلات التي تعتمد على مساحة محدود من الشواطئ لا تتجاوز 6 كيلو متر والتي تنتشر بها مراكب” الجلاس بوت اندر وتر” ومناطق عروض الدلافين واسماك القرش.

من جانبه اكد الدكتور عصام سعد الله نائب مدير محميات جنوب سيناء ان فرق مكافحة التلوث استطاعت السيطرة على بقع السولار والزيوت عن طريق رش مواد لتفرقتها واصبحت بقع متفرقة لا تتجاوز السم سوف يتم انتشالها وتطايرها في الهواء.

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