' سنتجاوز الخسارة أمام التعاون بالفوز على الشباب '

أكد تيسير الجاسم قائد فريق أهلي جدة أن فريقه سيسعى لتجاوز الخسارة في الجولة الماضية أمام التعاون بالفوز على الشباب في المواجهة التي تجمع الفريقين يوم الخميس.

وقال الجاسم لصحيفة (الرياضية) "مباراة الشباب ستمثل أهمية كبيرة للاعبي الفريق لمسح الصورة الأدائية المتواضعة من جراء الخسارة التي تعرضنا لها في اللقاء السابق أمام فريق التعاون ورسم العطاء الجيد في لقاء اليوم وانتزاع نقاط المباراة الثلاث، والعودة مجدداً إلى مسيرة الانتصارات".

وأضاف " فريق الشباب قوي ويملك لاعبين مميزين أصحاب إمكانيات فنية كبيرة وسيبحثون عن تحقيق الفوز إلا أن رغبة لاعبي الأهلي في تحقيق الانتصار ومصالحة الجماهير ستمثل الدافع المعنوي الذي سيقود اللاعبين لتقديم العطاء المميز داخل المستطيل الأخضر والظفر بنتيجة الفوز".

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين خلف الشباب صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة فقط.