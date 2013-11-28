حريق هائل يلتهم منزل بالمنوفية بسبب “سيجارة”

نشب حريق هائل باحد المنازل بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية، حيث تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفية اخطارا من مامور مركز بركة السبع ، يفيد بنشوب حريق هائل بمنزل ملك ” مريم ع ع ” مساحته 170 مترا .

وعلى الفور توجهت قوات الدفاع المدنى إلى مقر الحريق وتمكنت من السيطرة على الحريق ، وبالمعاينة تبين أن الحريق اسفر عن تلف محصول الذرة ونفوق طيور.

وبسؤال صاحبة المنزل قالت أن السبب فى الحريق هو عقب سيجارة ادى لاشتعال الحريف فى المنزل ولم تتهم اى احد ونفت الشبهه الجنائية عن الحريق ، وتم تحرير المحضررقم 6928 ادارى بركة السبع وتباشر النيابة التحقيقات .