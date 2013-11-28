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النيابة تستعجل ضبط وإحضار أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح لاتهامهما في أحداث الشورى

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النيابة تستعجل ضبط وإحضار أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح لاتهامهما في أحداث الشورى النيابة تستعجل ضبط وإحضار أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح لاتهامهما في أحداث الشورى

 خاطبت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن وزارة الداخلية بسرعة بتنفيذ قرار النيابة بضبط واحضار احمد ماهر القيادى بحركة 6ابريل وعلاء عبد الفتاح وذلك لاتهامهما بالدعوة الي تنظيم مظاهرة امام مجلس الشوري دون الحصول علي موافقة وزارة الداخلية او اخطار قسم الشرطة التابع له مكان المظاهرة حيث يواجه دومة وعلاء عبد الفتاح تهمة خرق قانون التظاهر والتحريض علي قطع الطريق .

وكان المستشار عمرو عوض قد امر اول أمس الاربعاء بحبس 24 متهما من متظاهري الشوري 4 ايام علي ذمة التحقيق ووجهت لهم النيابة تهمة اثارة الشغب وخرق قانون التظاهر التي اقرته والتعدي علي موظف عمومي وهو العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وسرقة جهازه االاسلكي وقطع الطريق

وانكر المتهمين ارتكابهم للواقعة واكدوا ان وقفتهم كانت سلمية للتنديد بقانون التظاهر وان قوات الامن هي من بادرت بالتعدي عليهم بالضرب واحتجازهم قسريا

 

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