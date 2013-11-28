ديشامب: ريبيري الأفضل في 2013.. وطريقة التصويت تخدم رونالدو

باريس، (إفي): أعرب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، ديدييه ديشامب، عن دعمه لمواطنه فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ والذي ينافس على نيل جائزة الكرة الذهبية،

مؤكدا أنه كان الأفضل في 2013 متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، منافسيه المباشرين على الجائزة.

وقال ديشامب في تصريحات نشرتها اليوم الخميس صحيفة (ليكيب) الفرنسية "هناك لاعبون جيدون آخرون بالتأكيد. ولكن في 2013 الأفضل هو ريبيري".

وأشار ديشامب إلى أن لاعب وسط بايرن ميونخ هو "اللاعب الوحيد الذي يفي بجميع المعايير" للفوز بالكرة الذهبية.

وأضاف "لقد كان حاسما في المنتخب والبايرن. تأثيره في اللعب وفي عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة تثبت هذا. حقق أربعة انتصارات مع فريقه، وكان أفضل لاعب في البوندسليجا وأفضل لاعب في أوروبا".

ولم يبد ديشامب اهتماما كبيرا بأداء ريبيري المتواضع في مباراتي الملحق أمام أوكرانيا، واللتين تأهلت فرنسا بعدهما إلى المونديال بالبرازيل، مشيرا إلى أن هذا "يعتمد أيضا على اللعب الجماعي، مبرزا أنه شارك في صناعة أحد الأهداف.

ومن ناحية أخرى، انتقد ديشامب مد مهلة التصويت على الكرة الذهبية، الأمر الذي قد يصب في صالح رونالدو، الذي يقدم أداء رائعا حاليا، في حين قد يضر بريبيري الذي كان متألقا بشكل أكبر الموسم الماضي.

وقال في هذا الصدد "هذا القرار غريب للغاية. لا أريد استخدام كلمات أقوى، ولكن صراحة لا أتفهم كيف يمكن تغيير لائحة خلال السباق"، معترفا بأنه صوت لريبيري.