الفيلم اللبناني "BeBe" ينطلق إلى دبي ودول الخليج

يستعد فريق عمل الفيلم اللبناني "بيبي BeBe"، وعلى رأسهم أبطال الفيلم ماغي بو غصن ويوسف الخال وميرفا القاضي، لمغادرة العاصمة اللبنانية بيروت متوجهين إلى دبي لافتتاح العرض الخاص بالفيلم في صالات العرض الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في لبنان منذ بدء عرضه الأسبوع الماضي،حيث حضر العرض الخاص في لبنان نجوم الفيلم إلى جانب عدد كبير من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية، التي حرصت على متابعة الفيلم.

وفي دبي ستقوم شركة Voice Media House بتنظيم المؤتمر الصحفي لإطلاق الفيلم في منطقة الخليج بسينما "جراند سينيبلكس" دبي، على أن يبدأ عرض الفيلم للجمهور في دول الخليج يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر2013، ومن جهتها صرحت شركة "جلف فيلم" المسؤولة عن توزيع الفيلم في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بأنه تم تخصيص أكثر من 20 صالة عرض سينمائي فقط في الإمارات لعرض الفيلم.

يعالج الفيلم عدداً من القضايا الإنسانية والاجتماعية في إطار درامي كوميدي، ويدور حول حياة "بديعة بدران" وتجسد دورها الفنانة ماغي بو غصن، وهي فتاة جميلة تبلغ من العمر 33 عاماً، توقف نموها العقلي عند عمر الثامنة بسبب علاجها بأدوية فاسدة، وهي تعيش مع جدتها "تيتا لطيفة" البخيلة التي تعاني من الخرف، وخلال الأحداث تسلم الجدة "لبديعة" حقيبة تحتوي على مليون دولار لتبدأ رحلة الفتاة الطفلة، وسط أطماع المحيطين بها، إلى أن تلتقي بـ "زياد" الذي يجسد دوره الفنان يوسف الخال، الذي يقع في غرامها دون معرفة واقع مرضها، فيما يسعى أخوها المقامر إلى السيطرة على أموالها بطرق مختلفة... ترى كيف ستتصرف الـ "بيبي" ماغي في المواقف التي تختبرها للمرة الأولى على مختلف الأصعدة السياسية والعاطفية، وماذا سيحدث لحقيبتها ذات المليون دولار؟

فيلم "بيبي"BeBe للمخرج إيلي حبيب والكاتبة كلود صليبا، وإنتاج كل من Eagle Film وGreen بالتعاون مع VMP، بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما منهم يوسف الخال، ماغي بو غصن، جيسي عبدو، سطان ديب، بيار شمصيان، بيار جمجيان، ميرفا القاضي، سعد القادري، تيتا لطيفة، عبير عون وغيرهم.