حصرياً: السدحان ينافس صديقه القصبي في "برامج المواهب"

كما كان لـ "سيدتي نت" السبق في الكشف عن نيّة نجم الكوميديا السعودية عبدالله السدحان المشاركة في لجان التحكيم في برامج اكتشاف المواهب من خلال تصريحه الخاص بأنه لا يمانع من المشاركة في حال عرض عليه ذلك، ننفرد بخبر استعداد السدحان للمشاركة في برنامج عربي ضخم لاكتشاف المواهب، لينافس صديق عمره الفنان ناصر القصبي بعد انفصالهما فنياً ولكن هذه المرّة برامجياً، حيث يشارك القصبي في لجنة تحكيم برنامج "آراب غوت تالنت" للموسم الثاني على التوالي، ممّا يعيد ثنائية المنافسة بين القصبي والسدحان من جديد للواجهة

«سيدتي» تكشف أيضاً في هذا التقرير مشروع السدحان الدرامي الجديد لرمضان القادم بعد التخلّي عن تقديم جزء ثانٍ من «هذا حنا» الذي عرض رمضان الماضي، وأبعاد الخلاف بين السدحان والتلفزيون السعودي ورئيسه عبدالرحمن الهزاع.

السدحان ومسلسل جديد

أكّد عبدالله السدحان أنه بصدد الإعداد لعمل فني جديد، موضحاً أنه يحضّر لمفاجأة في رمضان المقبل، وبيّن أنه يراهن على مسلسله القادم.

فيما صرّح نواف السدحان نجل الفنان عبدالله السدحان ومدير الإنتاج في شركته «فن المحلية» المشرف العام على مسلسل والده «هذا حنا» رمضان الماضي، أنّ السدحان ومجموعة العمل في الشركة في مرحلة الإعداد والتجهيز وورشة الكتابة للمسلسل الجديد الذي سيقدّمه الفنان على شاشة التلفزيون السعودي التي يرتبط بها بتعاقد رمضان المقبل، موضحاً أن ورشة الكتابة بمشاركة السدحان تواصل العمل على تجهيز المسلسل.

وبيّن أن العمل الجديد سيكون مسلسلاً متّصلاً في 30 حلقة حول الشخصية التي اشتهر بها الفنان عبدالله السدحان جماهيرياً خلال مشواره الفني وهي شخصية «أبو مساعد» لاسيما في المسلسل الشهير «طاش ما طاش»، وإن كان رصيد الفنان من الشخصيات الناجحة كبيراً من خلال شخصيات «أبو حسين» و«أبو زنيفر» و«هدبدب» أيضاً، حيث أنّ لهذه الشخصيات وقعاً لدى المشاهدين ولا بدّ من استمرارها، لافتاً إلى أن الفنان قدّم من قبل أعمالاً على شكل حلقات منفصلة مثل «طاش» و«هذا حنا» وهي لها جمهورها الكبير، كما أنه قدّم المسلسلات المتصلة مثل «كلنا عيال قرية» و«طالع نازل»، مشدّداً على أن الفنان يبحث دائماً عن إرضاء كافّة الأذواق المختلفة لجمهوره العريض.

وأشار السدحان إلى أنه ووالده الفنان الكبير وطاقم العمل لديهم شعور تام بالرضى عمّا تمّ تقديمه في مسلسل «هذا حنا» رمضان الماضي على القناة السعودية الأولى لاسيما وأنه حصل على النسب الأعلى في المشاهدة الجماهيرية في ظلّ وجود أسماء كبيرة مثل السدحان وسعد الفرج وصلاح الملا ومحمد العيسى وفاطمة الحوسني وغيرهم.

مفاجأة برامج المواهب

صرّح الفنان عبدالله السدحان أنه ورغم كونه ليس من هواة متابعة برامج اكتشاف المواهب بشكل كبير، إلا أنه على استعداد للظهور كعضو لجنة تحكيم في برامج المواهب، وقال في حديث سابق لـ «سيدتي»: «ربّما إذا عرضت عليّ فكرة المشاركة في برنامج للمواهب يحمل أفكاراً جديدة أوافق على خوضها، رغم أنني لا أبرّئ نفسي من مجاملة المواهب التي ستشارك في ذلك البرنامج، حيث أنني لا أستطيع أن أغضب أحداً من الجمهور الذي أرتبط به بعلاقة حب متبادلة، فالاختيار صعب بالتأكيد، ولكني سأحاول البحث عن المواهب التمثيلية الصاعدة».

وعبّر عن تمنّيه أن تسهم مثل تلك البرامج بصورة حقيقية وملموسة في الوسط الفني والإبداعي العربي في تقديم مواهب شابة صاعدة في مجالات الإبداع والفن المختلفة، لاسيما وأن العالم العربي لديه كنز لا ينضب أبداً من المواهب الشابة، والتي ربما فقط تحتاج لفرصة واحترافية في التقديم.

فيما كشف نواف السدحان أن الفنان عبدالله السدحان في طريقه لتوقيع عقد مع شركة إنتاج سعودية كبرى من أجل المشاركة في لجنة تحكيم برنامج عربي ضخم لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل والمسرح، مبيّناً أن البرنامج يضمّ عدداً من النجوم العرب من مصر ولبنان بجانب النجم السعودي، وأنه سيتمّ عرض البرنامج قريباً على قناة lbc اللبنانية وcbc المصرية وعدد من القنوات السعودية والخليجية بالتزامن، متوقّعاً أن يحقّق البرنامج نجاحاً عربياً لافتاً.

وأشار إلى أن السدحان يحاول ترتيب أوراقه من أجل المشاركة في البرنامج وفي الوقت نفسه تصوير مسلسله الجديد عن شخصية «أبو مساعد» لصالح التلفزيون السعودي، لافتاً إلى أن فكرة البرنامج أعجبت الفنان وهي جديدة بالنسبة له، وإن كان يتخوّف من أن يكون سبباً في خسارة أو خروج أحد المتسابقين من البرنامج.

ونفى نواف أن يكون دخول الفنان عبدالله السدحان في لجنة تحكيم برنامج للهواة نوعاً من المنافسة مع زميله الفنان ناصر القصبي، معلّلاً ذلك بأن تلك النوعية من البرامج تقدّم منذ سنوات عديدة، وأن القصبي يشارك فيها منذ موسمين وليس هذا العام فقط، كما أن السدحان عرضت عليه برامج سابقة ولكن فكرتها لم ترق له.

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