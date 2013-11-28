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400 طن أسمدة من المنظمة العربية للتنمية لقرية مصرية نموذجية

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400 طن أسمدة من المنظمة العربية للتنمية لقرية مصرية نموذجية 400 طن أسمدة من المنظمة العربية للتنمية لقرية مصرية نموذجية

وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اتفاقية تعاون مشترك مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، لتوفير 400 طن أسمدة آزوتية لمساحة 3000 فدان بإحدى قرى المحافظات المصرية، لتكون نموذجاً زراعياً يحتذى به فى باقى المحافظات الزراعية.

وصرح الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، بأن ذلك يأتى فى إطار منظومة تسعى الوزارة لترسيخها مع الفلاحين، من خلال حثهم على التعامل بالزراعة التعاقدية لمحاصيل الحبوب الإستراتيجية، خاصة القمح والأرز، مشيراً إلى أهمية دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية فى دعم مشروعات التنمية الريفية بالبلدان العربية، والخدمات الزراعية فى .

وكانت الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، يستهدف توزيع 210 رؤوس ماشية على المرأة المعيلة فى الصعيد، وتوزيع مائتين فراطة ذرة، وتم تحديد الجمعيات وفقاً للمساحات المنزرعة بالذرة، بالإضافة إلى مشروع المليون زيتونة الذى سيبدأ نقل الشتلات فيه خلال الأسبوع المقبل.
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مصر 365

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