"القومى للطفولة" يجرى مسحا لقضايا الطفل والأم على مستوى الجمهورية

يجرى المجلس القومى للطفولة والأمومة، مسحا ً قومياً على كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والتعليمية للطفل والأم معًا، بهدف رصد مؤشرات تمكن المجلس من وضع إستراتيجية عمل مستقبلية تعبر عن احتياجات واقعية تحدد سياسات وبرامج المجلس، بجانب تغذية الوزارات المعنية بقضايا الطفولة والأمومة بالمؤشرات والنتائج الخاصة بعملها والتنسيق معها فى آليات تلبية احتياجات هاتين الفئتين اللذان يمثلان نحو ثلثى المجتمع المصرى.

وقالت الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس، فى بيان لها، اليوم الخميس، إن المسح يأتى من منطلق دور المجلس كمؤسسة قومية يجب أن تكون مصدرًا للإحصائيات القومية فى مجال الطفل، ودافعًا لإجراء دراسة قومية تكون مرجعية لكافة الجهات المعنية بقضايا الأسرة والطفولة، ومن خلال التوجهات الحالية لإعداد إستراتيجية عمل مستقبلية للمجلس قائمة على تحديد احتياجات الطفولة والأمومة النوعية والجغرافية وتحديد الأولويات، مما جعل من إجراء المسح ضرورة قصوى فى تلك المرحلة من حياة المجلس ومصر معًا، مؤكدة أنه لا يمكن التعامل مع مشكلات وقضايا الطفولة بمعزل عن الكيان الذى يعيش وينشأ الطفل فى داخله وهو الأسرة.

وأضافت أن المسح سيشمل كافة محافظات الجمهورية على عينة تقديرية قوامها نحو "32 ألف أسرة "، حيث من المستهدف استيفاء ثلاثة أنواع من الاستمارات بكل أسرة وهى "استمارة الأسرة المعيشية مع رب الأسرة، استمارة الأم، استمارة الطفل".

جدير بالذكر، أنه قد سبق للمجلس أن أجرى بحوثًا قومية كانت تمثل مرجعًا لكافة الباحثين والمؤسسات القومية والمنظمات التنموية، والتى من أبرزها المسح القومى لعمل الأطفال الذى أُجرى فى عام 2001، والمسح القومى لأطفال الشوارع الذى أُجرى عامى 2007، 2009.

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