"واشنطن بوست" تزعم: مصر تنحرف عن مسار الديمقراطية

جددت الصحيفة انتقاداتها لمصر، وقالت فى افتتاحيتها إنها تنحرف عن مسار الديمقراطية، وقالت الصحيفة إنه على الرغم من تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة التى حث فيها قادة البلاد على الالتزام بخارطة الطريق، وقال إنها تنفذ وفقا أفضل تصور لنا، إلا أنه لا يوجد دليل على أن هناك تحولا ديمقراطيا.

وفى الأيام الأخيرة، كانت خارطة الطريق أكثر تمزقا، على حد قول الصحيفة.. فرغم انتهاء حالة الطوارئ، فقد حل محلها إجراءات أخرى أكثر قمعية، فى إشارة إلى قانون التظاهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الجديد يمثل دعوة واضحة لاستمرار قمع الإخوان وآخرين المعارضين للحكومة.

من ناحية أخرى، اعتبرت الافتتاحية أن موافقة لجنة الخمسين على المحاكمات العسكرية للمدنيين فى قضايا محددة انتكاسة أخرى للديمقراطية، وقالت إن المادة ستمنح النظام هراوة أخرى ضد أى معارضة وتهديدها بالمحاكمة العسكرية.

ورأت الصحيفة أن هذه التطورات على جانب ما حدث لمتظاهرى مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضى تعبر عن توجه الحكومة نحو الاستبداد بدلا من الديمقراطية، على حد قولها.

وقالت إنه برغم من تصريحات كيرى، التى قال فيها إن الأحداث تحرك خارطة الطريق فى الاتجاه الذى يأمله الجميع ويقلق إزاءه، إلا أنها ليست كذلك، فقد صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، بأن قانون التظاهر الجديد لا يلبى المعايير الدولية ولن يحرك التحول الديمقراطى فى مصر إلى الأمام.

وختمت واشنطن بوست افتتاحيتها قائلة إن إدارة أوباما كانت حريصة على إظهار الدعم للقيادة فى مصر، لكن حان الوقت منذ فترة طويلة لكى تتحلى الإدارة الأمريكية بالصدق إزاء سلوكها.

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