4 إطلالات بالمربعات من خبيرة الموضة ريتا لمع حنكش

في حوار خاص مع موقع "سيدتي نت" عرّفتنا ريتا لمع حنكش، خبيرة الموضة ومقدمة برنامج Catwalk عبر قناة الـ"أل بي سي" الفضائية، وصاحبة مدوّنة www.lifeandstyleandco.com، على واحدة من أبرز صيحات موسم خريف وشتاء 2014: نقشة المربعات Checks. ومن خلال خبرتها في مجال الموضة، أظهرت لنا ريتا طريقة ارتداء هذه النقشة بـ4 إطلالات مختلفة.

نقشة المربعات

تقول ريتا إن هذه النقشة تعود لحقبة التسعينات، عندما كانت الفتيات يرتدين القميص او التوب مع الجينز وجزمة Ranger وسترة مزيّنة بالمربعات مربوطة عند الخصر. وللاستفادة من هذه النقشة بأسلوب مختلف وفاتن، تقدم لنا ريتا الإطلالات الآتية:

الإطلالة الأولى:

في هذه الإطلالة اختارت تنورة مزيّنة بالمربعات مع قميص أحادي اللون وكنزة تزيّنها المربعات أيضاً. عمدت ريتا الى الخلط بين النقوش للابتعاد عن الكلاسيكية، ومنح الإطلالة مزيداً من الجرأة والتميّز. أما الحذاء فقد اختارته من تصميم الـAnkle Boot لتضفي لمسة شبابية على الإطلالة برمّتها. وللحصول على إطلالة عصرية جريئة، يمكنك وضع الكنزة على الكتفين بدل ارتدائها فوق القميص.

الإطلالة الثانية:

تعتبر ريتا هذه الإطلالة مزيجاً بين موضة المربعات والـLadylike. اختارت فستاناً بياقة عالية مزيّناً بالمربعات الصغيرة، مع معطف بقصة الـBoyfriend الضخمة عند الكتفين، يحدث تبايناً جميلاً مع نقشة الفستان. ولمزيد من الكلاسيكية، يمكن استبدال الفستان بآخر أسود. أما الإكسسوارات فكانت أحادية اللون للابتعاد عن صخب الإطلالة.

الإطلالة الثالثة:

هي إطلالة فتاة المدرسة School Girl Look، مع تنورة قصيرة وسترة صوفية مزيّنة بالمربّعات وإكسسوارات عصرية تلائم النمط المعتمد في هذه الإطلالة.

الإطلالة الرابعة:

في هذه الإطلالة مزجت ريتا بين اللونين الأحمر والعنابي، إذ تعتبر أنهما لونان ينسجمان بشكل جيد. واختارت المعطف بلون أحادي كيف يكون التركيز الأكبر على السروال المزين بالمربعات. أما اختيار التوب السوداء فكان بهدف التخفيف من جرأة اللون الأحمر.

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