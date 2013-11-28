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" Saint Laurent" تحتفل معكِ برأس السنة

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" Saint Laurent" تحتفل معكِ برأس السنة " Saint Laurent" تحتفل معكِ برأس السنة

يبحث الجميع في فترة احتفالات رأس السنة عن هدايا للأهل والأصدقاء، وقد يضيع الوقت في محاولة اختيار ما هو مناسب.
قدمت دار "Saint Laurent" مجموعة جميلة من الإكسسوارات التي قد تكون الهدية الأمثل لمن تحبين، حيث تنوّعت بين الحقائب المجوهرات والأحذية ومختلف الإكسسوارات، فإن واجهتِ حيرة في اختيار الهدية التي قد تسعد والدتكِ ننصحكِ باختيار الحقيبة الحمراء الكبيرة ذات التصميم الكلاسيكيّ الجميل.
شاهدي صور القطع المعروضة وأخبرينا باختياراتكِ.

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سيدتي