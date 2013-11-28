Jennifer Lawrence تروّج لفيلمها الجديد بأناقة

يظهر سحر النجمة Jennifer Lawrence بشكل فريد على السجادة الحمراء في كل مرّة تطل فيها، ولا يمكن أن ننسى إطلالتها الأخاذة التي أبهرت المتابعين في حفل الأوسكار 2013 حتى أطلق عليها لقب "عروس الأوسكار".

تربط النجمة علاقة وطيدة بدار الأزياء الفرنسيّة "Dior" كونها الوجه الإعلاني لها، لذلك لم نستغرب عندما شاهدناها متألقة بأزياء "Dior " الفريدة في الجولة الترويجيّة لفيلمها الجديد " Catching Fire"، والتي أنهتها مؤخراً في لوس أنجلوس.

بدأت Jennifer Lawrence جولتها الترويجيّة في لندن بفستان أبيض ناعم نشرنا تفاصيله في خبر سابق "شاهديه هنا"، ثم انتقلت بعد ذلك إلى برلين لتتألق بفستان أبيض بتصميم مستوحى من المعاطف، وفي أسبانيا ظهرت النجمة بإطلالتين جميلتين بلون أزرق جميل، كانت الإطلالة الأولى نهارية ناعمة بقميص قصير وتنورة ضيقة من "Alexander McQueen"، أما في الليل فكانت إطلالتها مبهرة بتصميم كحلي ناعم وأنيق من "Dior".

في عرض فيلمها في مهرجان "روما" السينمائي، ظهرت "J Law " كما يطلق عليها المعجبون بها بإطلالة أنيقة، حيث لفتنا فستانها الأصفر الجميل الذي أضافت له لمسة عصرية بأحمر شفاه باللون البرتقالي.

في باريس أثبتت لنا Jennifer Lawrence حبها لتجديد إطلالاتها، حيث شوهدت بلوك جريء وملفت بفستان أسود مميز وأحمر شفاه داكن.

أما في ختام الجولة في لوس انجلوس فكانت "J Law " عروساً من جديد على السجادة الحمراء، حيث اختارت فستاناً شفافاً باللون الرمادي من "Dior "، وكانت إطلالتها متجددة وأنيقة.

شاهدي معنا في الصور كيف روّجت Jennifer Lawrence لفيلمها الجديد " Catching Fire" حول العالم.

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