محافظ الجيزة يخصص 3.5 فدان للتظاهرات السلمية بسعة 10 آلاف فرد

خصصت محافظة الجيزة قطعة أرض بمساحة 3.5 فدان للتظاهرات السلمية تنفيذا لقانون التظاهر.

وقال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة إن المنطقة تقع على طريق المنصورية أعلى تغطية ترعة المنصورية فى المنطقة الواقعة بين كوبرى البرنسيسة ونهاية شارع فيصل لحضور الاجتماعات العامة أو المواكب او التظاهرات السلمية للتعبير السلمى عن الرأى دون التقيد بالإخطار وفقاً لما جاء فى القانون.

وأضاف أن المنطقة التى تم تحديدها تسع لأكثر من 10 آلاف متظاهر فى وقت واحد وقد روعى فى اختيار هذه المنطقة سهولة الوصول إليها وتعدد المحاور المؤدية لها منها طريق المنصورية وشارع الهرم والطريق الدائرى.

وأوضح الدكتور على عبد الرحمن فى تصريح له اليوم أن اختيار هذه المنطقة تم بمعرفة لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض تضم فى عضويتها رؤساء المراكز والأحياء والمدن وممثلى مدير أمن الجيزة والإدارة العامة لمرورالجيزة وإدارتى الأملاك والتخطيط العمرانى لتحديد مواقع للتظاهرات السلمية وفق ضوابط محددة.

وأشار المحافظ أن المنطقة التى تم تخصيصها بعيدة عن التجمعات السكنية لعدم إزعاج المواطنين وأماكن العمل لعدم تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو تعطيلهم لممارسة أعمالهم.

ومن المقرر أن يعرض القرار على المجلس التنفيذى القادم لإعتماده بصورة نهائية.

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