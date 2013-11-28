محافظ البحيرة يشهد عرضا عسكريا بمدرسة ثانوية بدمنهور

شهد صباح اليوم الخميس، اللواء دكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة، العرض العسكرى لطلاب الثانوية العسكرية بنين بدمنهور والعرض الرياضى وفريق الكاراتيه، حيث استعرض فريق الصاعقة بالمدرسة والعرض العسكرى وفك وتركيب الأسلحة النارية بمهارة عالية.

ألقى محافظ البحيرة كلمة حث فيها الطلاب على أهمية الاستزادة من تحصيل العلوم والتحلى بالمثل العليا، والانتماء للوطن باعتبارهم صناع المستقبل، مستعرضا ما تم إنجازه على أرض المحافظة فى جميع المجالات.

وتناولت كلمة هدهود مناقشة جميع المشاكل التى تواجه المواطن البحراوى ابتداء من مشكلة البطالة ثم النظافة، مؤكداً أن المحافظة تشهد هذا العام استثمارات جديدة بـ3 مليارات جنيه لخلق فرص عمل جديدة للشباب وإنشاء مشاريع عملاقة ومستشفى عسكرى ورصف معظم مدن المحافظة بتكلفة نصف مليار وإنشاء مجمعات سكنية لحل أزمة السكن، مشيراً إلى أنه خلال تلك الفترة إلى 30 يونيو القادم سيتم حل جميع مشاكل المياه بمحافظ البحيرة، لافتا إلى أنه يواصل الليل بالنهار من أجل العمل على دفع عجلة الإنتاج.

وسلم المحافظ العديد من الجوائز لأهالى الطلبة المتفوقين من المدرسة والذين حصلوا على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

كما شهد هدهود حفل اللواء دكتور مصطفى إبراهيم فهمى أحد أبناء المدرسة خريج عام 1946 والحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة سنة 1954 والذى خصص جائزة قيمة للمتفوقين كل عام من أبناء المدرسة من 17 عاماً، وقد ترجم فهمى 60 كتاباً فى الثقافة العلمية ونشر ما يزيد على 30 بحثاً طبياً والحاصل على جائزة أحسن كتاب مترجم فى الثقافة العلمية 1995 – 2003 معرض الكتاب بالقاهرة وشهادات تقدير عديدة والحاصل على العديد من الأوسمة فى مجال البحث العلمى وترجمة الكتب العلمية.

وقرر محافظ البحيرة إلغاء إقامة أى إنشاءات داخل المدرسة الثانوية العسكرية حفاظا على الطابع المعمارى والأثر التاريخى للمدرسة، وذلك استجابة لطلب الدكتور مصطفى فهمى.

حضر العرض العديد من قيادات القوات المسلحة بقيادة العميد حسن مغازى المستشار العسكرى للمحافظة، بمشاركة العميد أحمد محمد مدير مدرسة حوش عيسى العسكرية، والعقيد محمد الكردى نائب عن قائد الفرقة العاشرة والمقدم عصام الطباخ نائب عن قائد المحطة العسكرية، وقيادات التعليم وعلى رأسها جمعة ذكرى وكيل الوزارة وإبراهيم التداوى وكيل المديرية.