خطوات وضع المانكير بألوان العلم الإماراتي

تحتاجين إلى: - 4 ألوان من المانكير: أحمر، أخضر، أسود، أبيض - مانكير شفاف

اختاري ظفراً لرسم العلم عليه، وابدئي بوضع اللون الأخضر على زاوية الظفر من الأسفل.