حبس سيدة روسية 4 ايام لإتهامها بتشكيل شبكة دعارة دولية

قرر المستشار عمرو غراب رئيس نيابة بولاق ابو العلا , بحبس سيدة روسية 4 ايام على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار 4 فتيات أخريات روسيات وذلك على خلفية إتهامهم بتشكيل شبكة دعارة دولية لإستقطاب راغبين المتعة الحرام،وقامت النيابة بإخطار السفارة الروسية , واستدعاء مترجم للغة الروسية لمساعدتهم فى تسهيل التحقيق فى واقعة ضبط شبكة دعارة دولية تتزعمها فتاة روسية.

كشفت التحقيقات النيابة التى باشرها محمد مبارك وكيل نيابة بولاق ابو العلا ,عن ورود بلاغ الى مباحث الاداب بمديرية امن القاهرة يفيد تضرر احد المواطنين من اكتشافه موقع إباحى على الانترنت يسهل عرض الفتيات المصريات والاجانب لراغبى المتعة الجنسية.

> استجاب ضباط المباحث وتم الاتفاق مع المبلغ على استدراج احد الفتيات والتواصل مع الارقام الدولية المتاحة على الموقع, مقابل مبلغ مالى يصل الى 2000جنيه , وتم تحديد موعد مع ساقطة روسية تدعى “أنا. م” , وتم التقابل داخل حجرة خاصة بفندق هليتون على كورنيش النيل , وتم ضبط المتهمة وبحوزتها ملابس وادوات خاصة بممارسة الرذيلة, كما امرت النيابة بطلب تحريات المباحث , والتحرى عن مدير الموقع الاباحى لضبطه واحضاره ,