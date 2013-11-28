وزيرة الصحة : إغلاق 242 منشأة طبية خاصة لمخالفتها اجراءات الترخيص

أعلنت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان عن إغلاق ٢٤٢ منشأة طبية خاصة خلال الفترة من منتصف العام الماضى ٢٠١٢ وحتى ٢٧ نوفمبر الجارى، وذلك نتيجة مخالفتهم الاشتراطات الطبية أو عدم الترخيص ، مشيرة إلى ان الوزارة تهتم بمتابعة جميع المنشآت الطبية الخاصة بكافة المحافظات للتأكد من مدى توافر الاشتراطات اللازمة لتشغيلها ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف منها.

وقالت وزيرة الصحة أن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص قد تلقت خلال الفترة من ١/٧/٢٠١٢ وحتى ٢٧/١١/٢٠١٣ حوالى ٢٦٣ شكوى وقامت ببحثها واتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحلها.

وأضافت انه تم معاينة ٦٩ مستشفى خاص مستوفاة للاشتراطات وتم منحها الموافقة المبدئية للتشغيل لمدة ٦ شهور حتى تحصل على شهادة الجودة ، كما تم معاينة ١٣٩ نادى صحى مستوفاة للاشتراطات ومنح تراخيص للأندية الصحية الجديدة وتجديد تراخيص الأندية السابق ترخيصها.

وأشارت ” الرباط ” إلى ان الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص قد قامت بمعاينة ٢٥ وحدة غسيل كلوي ومنحتها الموافقة على الترخيص طبقا للشروط والمواصفات الفنية ، كما تم معاينة ٣٩ بنك دم وتم منح الترخيص لعدد ٤ بنوك منها مستوفية للاشتراطات ، بالإضافة إلى ١١ آخرين مستوفين للاشتراطات وجارى استصدار التراخيص لهم.

وتابعت وزيرة الصحة ” لقد تم معاينة عدد ١٧ مركز قسطرة قلب ، تم منح الموافقة لخمسة منها مستوفين للاشتراطات حتى الآن ، وجارى متابعة المراكز الأخرى حتى تستوفى الشروط طبقاً للقرار الوزارى رقم ٥٦٠ لسنة ٢٠١١” .