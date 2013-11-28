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حكم «طالبات الإسكندرية»: 6 أعوام للتجمهر و4 للبلطجة وسنة حيازة أدوات اعتداء

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حكم «طالبات الإسكندرية»: 6 أعوام للتجمهر و4 للبلطجة وسنة حيازة أدوات اعتداء حكم «طالبات الإسكندرية»: 6 أعوام للتجمهر و4 للبلطجة وسنة حيازة أدوات اعتداء
قال مصدر قضائي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، إن محكمة جنح سيدي جابر، أصدرت مجموع أحكام تتضمن عدة اتهامات لكل طالبة من الطالبات المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين في أحداث العنف بمنطقة رشدي بالإسكندرية، الأربعاء، وليس على اتهام واحد.وأضاف المصدر أن المحكمة أصدرت حكمها على الطالبات الـ14 بالسجن 6 أعوام في تهمة التجمهر، و4 أعوام لقطع الطريق والبلطجة، وسنة في حيازة أدوات للاعتداء على مواطنين، وشهرًا لإتلاف المحال والممتلكات، ليكون مجمل الأحكام على كل منهن 11 عامًا وشهرًا.وتابع أن المحكمة قضت على المحرضين في أحداث العنف ذاتها بالحبس 6 سنوات في التجمهر و5 سنوات في البلطجة و3 سنوات في إتلاف الممتلكات وسنة في حيازة أدوات للاعتداء على مواطنين، فيما تم إيداع القاصرات دور رعاية الأحداث، في اتهامات البلطجة وقطع الطريق وحيازة أدوات الاعتداء والتجمهر.ووجهت النيابة العامة للفتيات اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتجمهر واستخدام القوة، وإتلاف المحال والعقارات، وتكدير السلم العام، وتعطيل مصالح المواطنين أثناء تظاهرهن بشارع سوريا. 

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