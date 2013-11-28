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وزير الأوقاف يكتفي بـ«تحذير» مقيم شعائر ألقى قصيدة مدح في «السيسي» بالغردقة

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وزير الأوقاف يكتفي بـ«تحذير» مقيم شعائر ألقى قصيدة مدح في «السيسي» بالغردقة وزير الأوقاف يكتفي بـ«تحذير» مقيم شعائر ألقى قصيدة مدح في «السيسي» بالغردقة

قال الشيخ رفعت ثابت، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر الاكتفاء بـ«تحذير وإنذار» مقيم شعائر بأحد مساجد الغردقة، إثر إلقائه قصيدة شعرية خلال اجتماع الوزير بأئمة وقيادات الأوقاف بالبحر الأحمر، يمتدح فيها الفريق أول عبدالفتاح .

وأوضح «ثابت» أن موقف الوزير كان «عابرا»، وأن وزارة الأوقاف تكن كل الاحترام والتقدير للفريق «السيسي» والمؤسسه العسكرية، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف شدد على مقيم الشعائر وجميع الأئمة بعدم تكرار مثل هذه الواقعة سواء  فوق المنابر أو في الاجتماعات الدينية.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أحال «مقيم شعائر» إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، الثلاثاء، بسبب إلقائه قصيدة شعر تمدح عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، خلال لقاء الوزير أئمة وخطباء وقيادات مديرية الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر.

وقال «جمعة»: «لو كان ذلك الشخص إمام مسجد لحولته مباشرة إلى عمل إداري، ومنعته من الخطابة»، موضحا أن «الأوقاف» ليست حزبا سياسيا، والمساجد مخصصة للدعوه فقط، مطالبا بعدم توظيفها لخدمة أي حزب أو توجه سياسي.

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