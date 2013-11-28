حركة «7 الصبح» تتظاهر بالإسكندرية احتجاجًا على «حبس الفتيات»

تظاهر المئات من حركة «7 الصبح»، المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، صباح الخميس، بمحافظة الإسكندرية، احتجاجاً على صدور حكم بحبس 14 فتاة من الحركة لمدة 11عاما.

وتجمعت المتظاهرات من عضوات الحركة في منطقة السيوف، مرتديات الزي الأبيض تضامنا مع السجينات، وطالبن بالإفراج عن كل المقبوض عليهم ونددوا بما وصفوه بـ«الانقلاب العسكري»، رافعين لافتات وهتافات تقول: «الحرية لكل سجين.. لسة اخواتنا في الزنازين»، كما رفعوا صورا للفتيات السجينات بها بعض البيانات عنهن، ورفعوا إشارة رابعة الصفراء.

وقضت محكمة الجنح، الأربعاء، بحبس 14 فتاة لمدة 11 عاما، وقررت إيداع 7 أخريات دور الرعاية الاجتماعية، لكونهن أقل من السن القانونية، بتهم التجمهر واستخدام القوة والانضمام إلى جماعة مخالفة لأحكام القانون وحيازة منشورات وتوزيعها.