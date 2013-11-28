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جمال عيد: «قضاء إسكندرية» أخلى سبيل ضابطًا قتل 37 شهيدًا وسجن 14 فتاة 11 عامًا

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جمال عيد: «قضاء إسكندرية» أخلى سبيل ضابطًا قتل 37 شهيدًا وسجن 14 فتاة 11 عامًا جمال عيد: «قضاء إسكندرية» أخلى سبيل ضابطًا قتل 37 شهيدًا وسجن 14 فتاة 11 عامًا
قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القضاء في مدينة الإسكندرية أصدر حكماً ببراءة المقدم وائل الكومي بعد اتهامه بقتل 37 شهيداً في أحداث ثورة 25 يناير، وعاقب 14 فتاة بالسجن 11 عاماً بسبب تظاهرهن، مضيفاً: «دولة القانون ترحب بكم».وأضاف «عيد» في حسابه على «تويتر»: «لمحة عن دولة (لا مؤاخذة) القانون: (إسلام نبيه عذب عماد الكبير، أخذ 3 سنين، وقناص العيون أخذ 3 سنين، وقاتل خالد سعيد أخذ 7 سنين، و14 بنتًا منهن 7 قاصرات في تظاهرة أخذن 11 عاماً».وقضت محكمة جنح سيدي جابر، الأربعاء، بالسجن 11 عامًا وشهرًا لـ14 فتاة من المنتميات لجماعة الإخوان بتهم التجمهر، وقطع الطرق، والبلطجة والإتلاف العمدي، وحيازة أدوات للاعتداء على المواطنين، بمنطقة رشدي، ووضعهن 4 سنوات تحت المراقبة بعد تنفيذهن الحكم، كما عاقبت المحكمة 6 من قيادات الجماعة الهاربين، من بينهم القياديان البارزان علي عبدالفتاح والمهندس مدحت الحداد، بالحبس 15 عامًا.كما عاقبت «محكمة الأحداث» 7 فتيات تحت السن القانونية، «قاصرات»، من جماعة الإخوان، بالإيداع لدى دور رعاية الأحداث. 

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