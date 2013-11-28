أخبار عاجلة

مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

ضبط 14 مشتبهًا بتورطهم في حرق الكنيسة الإنجيلية واقتحام قسمي شرطة بالمنيا

  • مصر
  • 2
Google+ Print
ضبط 14 مشتبهًا بتورطهم في حرق الكنيسة الإنجيلية واقتحام قسمي شرطة بالمنيا ضبط 14 مشتبهًا بتورطهم في حرق الكنيسة الإنجيلية واقتحام قسمي شرطة بالمنيا
ضبطت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، الخميس، بالتنسيق مع القوات المسلحة، 14 مشتبهًا بتورطهم في حرق الكنيسة الإنجيلية واقتحام قسمي شرطة، بينهم عناصر من جماعة الإخوان.وقال اللواء محمد مصطفى، نائب مدير الأمن، إن قائمة المضبوطين، تضم 4 متهمين بمركز بني مزار في القضية رقم 7069 لسنة 2013، المتهمين فيها بحرق الكنيسة الإنجيلية، و5 متهمين من المتورطين في اقتحام قسمي شرطة مطاي وسمالوط، في أغسطس الماضي، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية ونهضة .وتم التحفظ على المتهمين وتحرير محاضر بالوقائع، أحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية