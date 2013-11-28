ضبط 14 مشتبهًا بتورطهم في حرق الكنيسة الإنجيلية واقتحام قسمي شرطة بالمنيا

ضبطت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، الخميس، بالتنسيق مع القوات المسلحة، 14 مشتبهًا بتورطهم في حرق الكنيسة الإنجيلية واقتحام قسمي شرطة، بينهم عناصر من جماعة الإخوان.وقال اللواء محمد مصطفى، نائب مدير الأمن، إن قائمة المضبوطين، تضم 4 متهمين بمركز بني مزار في القضية رقم 7069 لسنة 2013، المتهمين فيها بحرق الكنيسة الإنجيلية، و5 متهمين من المتورطين في اقتحام قسمي شرطة مطاي وسمالوط، في أغسطس الماضي، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.وتم التحفظ على المتهمين وتحرير محاضر بالوقائع، أحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
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