ضبط وإحضار لطالبين في المنيا بعد رسم «شعار رابعة» داخل مدرسة

أصدرت نيابة بني مزار في المنيا قرارًا بضبط وإحضار محمد فكري وأحمد رضا سعد، الطالبين بـ«مدرسة بني مزار الثانوية بنين»، لقيامهما برسم «شعار رابعة» داخل المدرسة.كما رفضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمود الحسيني، إخلاء سبيل 4 متظاهرين من حركة 6 أبريل وحزب الدستور، بعد تظاهرهم أمام مديرية الأمن، مساء الثلاثاء، دون الحصول على موافقة أمنية، تنفيذًا لقانون التظاهر الجديد.وأيّدت المحكمة قرار مؤمن رضوان، رئيس النيابة العامة ببندر المنيا، حبس كل من أسامة الليثي، وحسان نجاتي، ومحمود رفعت، وكرلس صلاح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

شبكةعيونالإخبارية

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