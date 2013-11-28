بدء التشغيل التجريبى لربط أسطوانات الغاز ببطاقات التموين بالمنوفية

أعلن الأستاذ مصطفى بيومى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، عن بدء التشغيل التجريبى لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على البطاقات التموينية، وذلك بدءا من 1/12/2013 فى جميع مراكز المحافظة، جاء ذلك خلال اجتماعه بمديرى إدارات التموين على مستوى المحافظة، بحضور مدير مديرية التموين، والمستشار التموينى للمحافظ، وذلك بناءً على توجيهات المحافظ.

حيث ناقش عرض الاحتياجات أثناء تنفيذ التجربة، وقدرة الأجهزة التموينية على تنظيم استلام الاسطوانات، ووجه مديرى إدارات التموين بضرورة مخاطبة أصحاب المستودعات لتوفير سيارات كبيرة الحجم لنقل أسطوانات الغاز وفى حالة تقاعس أصحاب المستودعات يتم التعامل من خلال القطاع الخاص بما لا يؤثر على زيادة أسعار السلع.

وأكد بيومى، أن توفير وسائل النقل من أهم خطوات نجاح التجربة، كما أكد على تقليل القيود الخاصة باستلام وسائل النقل للأسطوانات من المصنع، مضيفاً أن المحافظة والأجهزة المعاونة ستسخر كل طاقاتها لسد أماكن العجز أثناء تنفيذ التجربة والتواصل الدائم مع جميع أجهزة المحافظة ووضع برنامج زمنى معلن لتنفيذ التجربة، ووضع البدائل المطروحة فى حال حدوث أى عجز ناتج من تطبيق التجربة، وفرض الرقابة الصارمة لتنفيذ عملية الربط التموينى لتوفير كميات من الغاز المسرب للأماكن غير المشروعة ووصول الأنبوبة لمستحقيها، وأكد مسئولى شركة بوتاجازكو بسد العجز الناتج عن تطبيق التجربة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية، على أن المحافظة لا تألوا جهدا لنجاح التجربة، وان المحافظة ستكون رائدة فى تطبيق التجربة والتى ستطبق على مستوى الجمهورية مع بداية العام القادم.