بالصور..أسوان تستقبل أول قطار قادم من القاهرة منذ 105 يوم بالزغاريد

وصل صباح اليوم إلى محطة سكة حديد أسوان القطار رقم 988 “اسبانى” القادم من القاهرة، ويعد ذلك أول قطار مكيف يصل أسوان من القاهرة منذ توقف حركة القطارات التي ظلت لأكثر من 100 يوم منذ فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة لدواعى أمنية.

وأكد المهندس جمال عبد المنجد مدير المنطقة الجنوبية للسكك الحديدية أن أول قطار وصل إلى محطة أسوان اليوم الخميس،موضحا أن حركة القطارات انتظمت بين القاهرة وأسوان وسيتم تحرك أول قطار متجه إلى القاهرة فى الثالثة من عصر اليوم وهو كامل العدد كما تم حجز كامل العدد لمدة ثلاث ايام قادمين.

وأضاف مدير المنطقة أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية أثناء سير القطار من القاهرة إلى أسوان من خلال جرار قطار يكشف الطريق ذهابا وعودة للتاكد من سلامته .

واستقبل العاملين بالمحطة القطار وسط اجواء من الفرحة، كما أن القادمين في القطار وصلوا إلى المحطة مطمئنين، وفور دخول القطار المحطة ردد بعضالنساء القادمين فيه الزغاريد.