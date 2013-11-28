وزير الإسكان: بدء إنشاء 11 ألف وحدة سكنية بقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد

وقع المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بروتوكولات مع محافظى قنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد، لبدء إنشاء 11332 وحدة سكنية بالمحافظات الأربع، وذلك ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الإسكان الإجتماعى، التى يشرف على تنفيذها مديريات الإسكان بالمحافظات .

وصرح وزير الإسكان بأن بروتوكول محافظة قنا يتضمن إنشاء 3108 وحدة سكنية بمراكز: قوص، أبو تشت، نجع حمادى ، ومركز الوقف مشيراً إلى أن إجمالى ما سيتم تنفيذه بالمحافظة حالياً سيبلغ 7644 وحدة سكنية، بمرحلتى برنامج الإسكان الإجتماعى، إضافة إلى الوحدات التى ستنفذ بالمنحة الإماراتية .

وأضاف محلب: يتضمن بروتوكول محافظة أسوان إنشاء 3364 وحدة سكنية، بمراكز : أسوان، إدفو، دراو، نصر النوبة، ومركز كوم أمبو، ليصل ما يتم تنفيذه بالمحافظة من وحدات بمرحلتى برنامج الإسكان الإجتماعى إلى 8220 وحدة سكنية .

وأشار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه سيتم إنشاء 1860 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية لبرنامج الإسكان الإجتماعى بمحافظة الأقصر، بمراكز القرنة، أرمنت، والرضوانية، مؤكداً أن عدد الوحدات التى يبلغ تنفيذها فى المرحلتين إضافة إلى المنحة الإماراتية يبلغ 7596 وحدة سكنية .

وأوضح الوزير أن محافظة الوادى الجديد سيتم تنفيذ 3000 وحدة سكنية بها فى المرحلة الثانية للمشروع بمراكز: الخارجة، الداخلة، باريس، وبلاط، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها بمرحلتى المشروع يبلغ 4800 وحدة سكنية .

> وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن هذه البروتوكولات تؤكد اللامركزية، فالمحافظة وأجهزتها سيكون لهما الدور الأساسى والفاعل فى تنفيذ وحدات الإسكان الإجتماعى، ونحن سنكون وراءهم داعمين ومساندين.

> وشدد الوزير على أن هذا المشروع سيعطى الفرصة لتقييم مديرى مديريات الإسكان، والتعرف على من سينجز، ومن سيخفق، مؤكدا أن تمويل تنفيذ هذه الوحدات متوافر حاليا، والوزارة ستدفع نحو سرعة التنفيذ، حتى يستفيد المواطنون بهذه الوحدات.

> وطالب إبراهيم محلب، والمرافق والمجتمات العمرانية، بالتأكيد على جودة المنشأت السكنية, وسرعة التنفيذ، مشيراً إلى أن الطرح سيكون عبر قوائم أسعار موحدة حيث حصلنا على موافقة مجلس الوزراء على هذا الأسلوب للطرح على المقاولين، للإسراع فى تنفيذ الوحدات, وتحريك هذا القطاع، وهذا الأسلوب تنفذه بنجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى يشهد لها الجميع بالكفاءة، والسرعة، وجودة التنفيذ ولها باع طويل فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالجودة والسرعة المطلوبتين.

وقع البروتوكول مع وزير الإسكان كل من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، واللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، واللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد .