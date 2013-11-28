إحالة 9 من أنصار المحظورة للجنح لاتهامهم بالتعدي على قوات الشرطة بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر، اليوم، باحالة 9 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المحظورة، الى محكمة الجنح فى واقعة التعدى على قوات الشرطة امام مسجد السلام بمدينة نصر .

واسندت النيابة إلى المتهمين تهم اثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة والبلطجة والتجمهر، والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم العام وتعطيل المرور.

و كان العشرات من عناصر “المحظورة” تظاهروا امام مسجدي “السلام” و”الإمام” بمدينة نصر واتجهوا إلى ميدان رابعة العدوية، وحاولوا الدخول إلا أن قوات الأمن، حالت دون ذلك، فتعدى المشاركون في المظاهرة على أفراد الأمن بالحجارة وأتلفوا عددا من السيارات، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 10 من المشاركين في اعمال العنف، وتم احالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.