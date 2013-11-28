سفير مصر بأبوجا: توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ونيجيريا لدعم العلاقات السياسية

قال السفير المصري في العاصمة النيجيرية أبوجا أشرف عبد القادر سلامة، إن مصر ونيجيريا وقعتا مؤخرا مذكرة تفاهم لدعم العلاقات السياسية بين البلدين.

وأشار السفير – في تصريحات لصحيفة “ديلي ترست” النيجيرية اليوم الخميس – الي أن الفترة القادمة ستشهد تطورا في العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة بعد الإجتماع الأخير بين وزير الخارجية نبيل فهمي ووزيرة خارجية نيجيريا فيولا انولوري علي هامش القمة الافريقية العربية التي عقدت في الكويت مؤخرا.

وأكد السفير أن وزيرة الخارجية النيجيرية أعربت عن تأييد بلادها للعملية السياسية التي تتبناها الحكومة المصرية للسير علي المسار الديمقراطي وأعربت عن تضامن الشعب النيجيري مع الشعب المصري في هذه المرحلة.

وأضاف السفير أشرف سلامة أن المباحثات تركزت علي سبل تكثيف التعاون بين البلدين اللذين يعدان أكبر البلدان الأفريقية من حيث عدد السكان، منوها بأن التعاون النيجيري المصري سيصب في صالح الدول الأفريقية وشعوبها وسيدعم العلاقات الثنائية.

وأشار السفيرالي أن الجانب المصري قدم التهنئة الي نيجيريا لحصولها علي مقعد غير دائم بمجلس الأمن، مؤكدا أن الطرفين تعهدا باستمرار التنسيق بينهما في المحافل الدولية.

وأكد السفير أشرف سلامة أن الطرفين اتفقا علي عقد اجتماع تحضيري للجنة المشتركة بين البلدين في الربع الأول من عام 2014 بهدف دعم العلاقات ورفع مستوي التبادل التجاري وتعزيز العلاقات في مجالات الصحة والدواء والزراعة والسياحة والتعدين والثقافة.

أ ش أ