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مصرع عامل في حادث تصادم بالطريق الزراعي بسوهاج

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مصرع عامل في حادث تصادم بالطريق الزراعي بسوهاج مصرع عامل في حادث تصادم بالطريق الزراعي بسوهاج


> لقي عامل مصرعه في حادث تصادم بين سيارته وسيارة أجرة بالطريق الزراعي الغربي سوهاج – أسيوط، كان اللواء إبراهيم صابر قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بوقوع تصادم بطريق سوهاج – أسيوط الزراعي الغربي دائرة المركز ووجود متوفي .

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة السيد محمد عبد المنعم نعمان 45 سنة عامل بالأوقاف ويقيم نجع الكراعي – دائرة مركز المراغة السيارة رقم “896 س ص س” ملاكي على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة رقم “1263 ه ط أ” أجرة قيادة جمال محمد عبد الله على 36 سنة سائق ويقيم نجع سعد الله دائرة المركز، حيث نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13895 جنح، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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