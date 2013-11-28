مصرع عامل في حادث تصادم بالطريق الزراعي بسوهاج



> لقي عامل مصرعه في حادث تصادم بين سيارته وسيارة أجرة بالطريق الزراعي الغربي سوهاج – أسيوط، كان اللواء إبراهيم صابر قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بوقوع تصادم بطريق سوهاج – أسيوط الزراعي الغربي دائرة المركز ووجود متوفي .

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة السيد محمد عبد المنعم نعمان 45 سنة عامل بالأوقاف ويقيم نجع الكراعي – دائرة مركز المراغة السيارة رقم “896 س ص س” ملاكي على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة رقم “1263 ه ط أ” أجرة قيادة جمال محمد عبد الله على 36 سنة سائق ويقيم نجع سعد الله دائرة المركز، حيث نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13895 جنح، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .