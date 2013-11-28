تناول المشروبات المسكرة يزيد من احتمال إصابة النساء بالسرطان

كشف علماء، أن احتمال إصابة المرأة بعد بلوغها سن اليأس بسرطان بطانة الرحم يزداد بكثير إذا تناولت كميات كبيرة من المشروبات الحلوة، وتدل معلومات على أن الإكثار من شرب السوائل المسكرة يزيد احتمال الإصابة بالسرطان بنحو 70-80%.

ويشير العلماء فى الوقت نفسه إلى أن العوامل الأخرى لنمط حياة المرأة لا تؤثر فى هذه الإحصائيات بشكل ملحوظ.

وتدل دراسات ومتابعات الحالات الصحية لحوالى 23 ألف امرأة على أن زيادة نسبة هرمون الإستروجين فى جسم المرأة تضاعف خطر إصابتها بسرطان بطانة الرحم، وتم تسجيل تطور أنواع من السرطان المتعلق بهرمون الإستروجين لدى 506 منهن.

وقال مدير البحث بكلية الصحة العامة فى جامعة مينيسوتا الأمريكية ماكى إينوى تشوى إن تناول المشروبات الحلوة تسبب أيضا فى البدانة التى تؤدى بدورها إلى زيادة تركيز الإستروجين.

وأكد العلماء، أنهم لم يجدوا أية صلة بين السرطان والمشروبات الخالية من السكر، علما أن سبب تطور المرض لا يعود إلى السكر نفسه إذ أن تناول المواد الغذائية الحلوة الأخرى بما فيها الحلوى والكعك لا يؤثر فيه.

وأشار العلماء إلى أن عملية امتصاص السكر هى التى تلعب دورا مهما فى ظهور السرطان.