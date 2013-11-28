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“النور” يطالب بسحب قانون التظاهر والعفو الرئاسي عن فتيات الاسكندرية

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“النور” يطالب بسحب قانون التظاهر والعفو الرئاسي عن فتيات الاسكندرية “النور” يطالب بسحب قانون التظاهر والعفو الرئاسي عن فتيات الاسكندرية

شريف طه

طالب شريف طه المتحدث الرسمي باسم حزب النور بسحب قانون التظاهر والعفو الرئاسي عن فتيات الاسكندرية اللاتي حكم عليهن بـ11 عاما أمس.
> وأضاف “طه” خلال تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لابد منمراجعة شاملة لملفات كافة المعتقلين وكذلك إجراءات عاجلة لتخفيف الاحتقان في نفوس الشباب، محذرا من الوصول لنقطة لا يمكن السيطرة عليها.

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