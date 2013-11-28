أخبار عاجلة

مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل مدني وإصابة 4 آخرين إثر انفجار عبوة شمالي بغداد

Google+ Print
مقتل مدني وإصابة 4 آخرين إثر انفجار عبوة شمالي بغداد مقتل مدني وإصابة 4 آخرين إثر انفجار عبوة شمالي بغداد

ارشيفية

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بأن مدنيا قتل وأصيب أربعة آخرين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة المشاهدة شمالي العاصمة بغداد .

وقال المصدر إن عبوة ناسفة كانت مزروعة بمنطقة المشاهدة شمالي بغداد انفجرت، صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة .

وأضاف المصدر أن قوة أمنية سارعت الى موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا حوله ، فيما نقلت سيارات الإسعف المصابين الى المسشفى لتلقي العلاج وجثة القتيل الى دائرة الطب الشرعي .

وتشهد العاصمة بغداد منذ فترة أعمال عنف بشكل شبه يومي بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الاجهزة الأمنية مما يسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين الأبرياء وأفراد الأمن .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا