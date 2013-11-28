مقتل مدني وإصابة 4 آخرين إثر انفجار عبوة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بأن مدنيا قتل وأصيب أربعة آخرين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة المشاهدة شمالي العاصمة بغداد .

وقال المصدر إن عبوة ناسفة كانت مزروعة بمنطقة المشاهدة شمالي بغداد انفجرت، صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة .

وأضاف المصدر أن قوة أمنية سارعت الى موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا حوله ، فيما نقلت سيارات الإسعف المصابين الى المسشفى لتلقي العلاج وجثة القتيل الى دائرة الطب الشرعي .

وتشهد العاصمة بغداد منذ فترة أعمال عنف بشكل شبه يومي بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الاجهزة الأمنية مما يسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين الأبرياء وأفراد الأمن .

أ ش أ