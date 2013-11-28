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استقالات جماعية باتحاد طلاب جامعة الإسكندرية للمطالبة بالإفراج عن فتيات الإخوان

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استقالات جماعية باتحاد طلاب جامعة الإسكندرية للمطالبة بالإفراج عن فتيات الإخوان استقالات جماعية باتحاد طلاب جامعة الإسكندرية للمطالبة بالإفراج عن فتيات الإخوان

جامعة الاسكندرية

تقدم عدد من اعضاء اتحاد جامعة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء باستقالتهم من مناصبهم احتجاجاً على الحكم الصادر ضد طالبات من الجامعة بالسجن 11 عاماً ، وعلى رأس المتقدمين باستقالتهم باهر عادل – نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة – وعبدالقادر محمد – أمين اللجنة الثقافية والسياسية – ومي متولي – أمين مساعد اللحنة الثقافية والسياسية -.

وفي السياق ذاته قررت مجالس اتحادات طلاب كليات الآداب والهندسة والصيدلة والفنون الجميلة الاستقالة الجماعة ودعوة الطلاب للدخول في اضراب عن الدراسة لحين الافراج عن الطالبات ، بينما ظلت الاستقالات جزئية في كليات الأسنان والعلوم والطب البيطري والسياحة والفنادق.

وقال باهر عادل – نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية في نص استقالته التي كتبها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : ” أقسم بالله حاولت اني اصلح ويكون ليا دور واني اقدر أجيب حق أي طالب اتظلم، بس الظلم بقى اكبر من ان واحد زيي يقدر يزيحه، ولما يوصل الأمر انه بنات زمايلي اشوفهم في السجن ومقدرش اعمل حاجة غير التنديد والمسيرات يبقى المنصب ده ملوش لازمة غير السؤال امام الله سبحانه وتعالى” .

يذكر أن محكمة جنح سيدي جابر قد أصدرت حكماً ضد طالبات حركة 7 الصبح المعتقلات على خلفية مشاركتهن في مظاهرة مناهضة لأحداث 3 يوليو بالسجن 11 عاماً.

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