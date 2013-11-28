ظريف وأوغلو يبحثان الأزمة السورية وتعزير العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظيره التركي أحمد داود اوغلو العديد من القضايا الاقليمية منها الأزمة السورية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

ونقلت وكالة انباء “فارس” الإيرانية اليوم الخميس عن ظريف قوله خلال اجتماعه مع اوغلو فى طهران ، إن هناك طاقات كبيرة جدا متاحة لتنمية وتطوير العلاقات بين طهران وأنقرة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.. معربا عن أمله في تسهيل هذه المسيرة والإسراع بها من خلال عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة على وجه السرعة والمتابعة من قبل وزيري خارجية البلدين وكذلك الوزراء المعنيين في اطار اللجنة.

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى التطورات الجديدة الراهنة في تعاملات إيران مع دول العالم إثر ابرام اتفاق جنيف مع مجموعة السداسية الدولية..معربا عن أمله في ان تستفيد الدول الصديقة والجارة من هذه الظروف والطاقة الجديدة المتاحة للمزيد من تعزيز وترسيخ العلاقات خاصة في الابعاد الاقتصادية والتجارية.

ومن جانبه، هنأ وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو الذي يزور طهران للمشاركة في الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي “ايكو”، نظيره والحكومة والشعب الايراني بمناسبة الاتفاق النووي .

واكد وزيرا خارجية البلدين ضرورة استمرار المشاورات بين كبار المسئولين وكذلك تبادل الزيارات من اجل تبادل الافكار والتعاون البناء والوثيق بهدف الاستفادة من طاقات البلدين لحل وتسوية قضايا ومشاكل المنطقة خاصة الازمة السورية.

أ ش أ