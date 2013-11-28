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أنشيلوتي: حذرت راموس من اللعب على التسلل

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أنشيلوتي: حذرت راموس من اللعب على التسلل أنشيلوتي: حذرت راموس من اللعب على التسلل

(إفي): أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوني المدير الفني لفريق ريال مدريد عن استيائه من اللاعب سيرجيو راموس الذي طرد في الشوط الأول من مباراة الملكي أمام جالاتا سراي التركي في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأكد أنشيلوتي عقب المباراة يوم الأربعاء والتي انتهت بفوز الريال بنتيجة (4-1) أنه نبه راموس إلى "ضرورة تغطية ظهر" المهاجم أوموت بولوت الذي أسقطه عندما كان في طريقه إلى مرمى الريال.

وتحدث أنشيلوتي مع راموس عقب طرده، ليكشف بعدها لوسائل الإعلام عن فحوى حديثه قائلا "لقد نبهته إلى عدم ضرورة اللجوء إلى مخاطر التسلل لأن عليه مراقبته من الخلف.

الخطورة دائما ما تأتي من الخلف، وليس من الأمام، لقد تغيرت مجريات المباراة بالنسبة لنا بعد طرد راموس، أتمنى أن يلعب في دور الـ16".

وأضاف "الشوط الأول لم يكن جيدا للغاية، ولكن السيطرة كانت لنا. ومع البطاقة الحمراء تغيرت المباراة".

وحاول راموس نصب مصيدة التسلل لبولوت ولم يقم بتغطيته من ظهره كما طلب منه أنشيلوتي، لكن المهاجم التركي نجح في تجاوز خدعة مدافع الملكي الذي أسقطه ليحصل على بطاقة حمراء ويغادر الملعب.

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