دراسة: الهواتف الذكية للأطباء يمكن أن تنقل العدوى

كشفت دراسة نشرت في المجلة الطبية في هولندا ميديش كونتاكت أن الهواتف الذكية التي يستخدمها الاطباء يمكن أن تكون مصدرا للعدوى في المستشفيات ويمكن أن تنقل البكتيريا التي تسبب العديد من الامراض المقاومة للمضادات الحيوية والفيروسات الاخرى.

وأظهر البحث أن ثمانية من بين عشرة أطباء لديهم الهاتف الذكي سمارت فون وأن 57 % يستخدمونه خلال الاتصال مع المرضى، وفي نفس الوقت، يحملون هذه الهواتف الذكية في كل مكان ومن بينها الاماكن التي تفتقر إلى النظافة الصحية.

وقال ستين فوتين أحد واضعي البحث من المركز الطبي في جامعة “فو” الهولندية للمجلة الطبية: “هي “الهواتف الذكية” غير معقمة وبالتالي يمكن أن تكون مصدرا للبكتيريا”.

وقارن فوتين بين ثماني دراسات مختلفة، تم تحليل 989 من الهواتف الذكية بالنسبة للبكتيريا. واكتشف أنه ما بين 43 % و 95 % منها ملوثة ببكتيريا منشأها المستشفى. بل أن خمس دراسات اكتشفت أن الهواتف الذكية تحمل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

يذكر أنه يحظر على فريق العاملين بالمستشفى ارتداء الساعات والخواتم والاكمام الطويلة بسبب المخاطر الصحية.

وقال الباحث إن حظر استخدام الهواتف الذكية ليس خيارا مطروحا، لانها تمثل جزءا أساسيا من عمل الاطباء. وبدلا من ذلك ينبغي تحسين احتياطات الصحة ويمكن تغطية الهواتف بغطاء واق يسهل تعقيمه.

أ ش أ