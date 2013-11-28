مقتل وإصابة 49 من عناصر الشرطة فى انفجارين متعاقبين جنوبى تكريت

قتل وأصيب 49 عنصرا من الشرطة الاتحادية فى انفجارين متعاقبين بقضاء سامراء جنوبى مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، نحو 170 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى بالمحافظة، إن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم الخميس، مستهدفة دورية للشرطة الاتحادية تابعة لقيادة عمليات سامراء على طريق بغداد – سامراء غرب القضاء مما أسفر عن مقتل 5 من أفراد الدورية وإصابة 3 آخرين بجروح.

أضاف المصدر، أن سيارة مفخخة ثانية انفجرت بعد تجمع المسعفين لضحايا انفجار السيارة الأولى غرب سامراء مما أسفر عن مقتل 17 شرطيا وإصابة 24 آخرين بجروح متفاوتة.

وتابع، أن قوات أمنية طوقت مكان الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

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