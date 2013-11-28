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بيريز: التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين "ملح" و"ممكن"

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بيريز: التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين "ملح" و"ممكن" بيريز: التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين "ملح" و"ممكن"

قال الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، اليوم "الخميس" إن التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين ملح وممكن.

ونقل راديو "صوت إسرائيل" عن بيريز خلال لقائه بالرئيس المكسيكى أنريكى بينيا نييتو فى مكسيكو سيتى قوله: "إن السلام بالنسبة لإسرائيل لا يمثل فقط اختيارا استراتيجيا، لكنه واجب أخلاقى".. مضيفا "أن الإسرائيليين والفلسطينيين متفقون على أن تسوية النزاع يجب أن يرتكز على حل قائم على مبدأ دولتين".

وأشاد بيريز، بجهود المكسيك لتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين.. مشيرا إلى قيامه بالتوقيع مع نظيره المكسيكى سبعة اتفاقات ثنائية للتعاون الاقتصادى بين البلدين.

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