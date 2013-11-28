انطلاق أول قطار مميز من أسوان إلى القاهرة

غادر محطة أسوان، فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، القطار المميز "إكسبريس" فى طريقه إلى القاهرة، فيما شهدت المحطة تشديدات أمنية غير مسبوقة.

كانت محطة قطار أسوان استقبلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، أول القطارات المغادرة من القاهرة إلى أسوان، وهو القطار (80) المميز، وكان مقررا وصوله فى الواحدة صباحاً.

وشهد القطار، إجراءات أمنية مشددة على محطات السكك الحديدية، وداخل القطار، وعمل دوريات وخضع الركاب لإجراءات تفتيش ذاتى، والأمتعة لأجهزة الكشف عن المعادن، فيما شاركت الكلاب البوليسية فى عملية التأمين.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بالسكك الحديدية لـ"اليوم السابع" أن محطة قطار أسوان جاهزة لاستقبال باقى القطارات التى غادرت القاهرة فى طريقها للوصول إلى أسوان، مشيراً إلى أنه من المقرر وصول 3 قطارات تحمل أرقام (886، 996، 832) بعد انطلاقها من القاهرة فى الساعات (11 مساءً، والعاشرة مساءً).

وأضاف المصدر، أن محطة قطار أسوان تستعد اليوم الخميس أيضاً لمغادرة 3 قطارات: 887 والمقرر قيامه من أسوان فى تمام الساعة الثالثة عصراً، و997 والمقرر قيامه من أسوان فى تمام الساعة 7:45 مساءً، بالإضافة إلى مغادرة القطار رقم 832 فى منتصف الليل، موضحا أن حركة القطارات الداخلية لم تتوقف بين محافظتى أسوان وقنا منذ إعادة تشغيلها.