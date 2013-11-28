"الخدمات العلاجية الخارجية" تعلن مواعيد عمل مراكزها خلال اليوم الوطني

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية - إحدى المنشآت التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية " صحة " أوقات عمل مراكزها الصحية خلال اليوم الوطني الـ 42 ..وذلك في إطار حرص المنشأة على توفير خدماتها الطبية المتميزة في كل الأوقات.

ووفقا للمواعيد المعلنة تغلق المراكزالصحية أبوابها يومي الأحد والإثنين في الأول والثاني من ديسمبرعام 2013 بينما تبقى مراكز رماح و سويحان والهير والقوع والختم ومركز المطارالصحي تقدم خدماتها الصحية على مدار 24 ساعة.

أما بالنسبة لمركزالاتحاد الصحي فيغلق أبوابه يوم الأحد الموافق الأول من شهر ديسمبر 2013 على أن يباشر العمل يوم الإثنين الموافق الثاني من ديسمبر من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة 10 مساء.

كما يتم إغلاق جميع مراكز الفحص والصحة الوقائية يومي الأحد والإثنين في الأول والثاني من ديسمبر عام 2013 على أن تباشر المراكزعملها يوم الثلاثاء الموافق الثالث من ديسمبر ..أما بالنسبة ليوم السبت الموافق 30 من شهر نوفمبر 2013 فيغلق فيه مركز أبوظبي للفحص والصحة الوقائية.

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