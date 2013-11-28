“دعم فلسطين”: مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم للجنة التحقيق في اغتيال عرفات

التقى رئيس مؤسسة دعم فلسطين الدولية الدكتور إلياس العماري بالقاهرة اللواء توفيق الطيراوي، رئيس لجنة التحقيق فى اغتيال الرئيس ياسر عرفات.

وعقد الطرفان جلسة عمل هامة، عرض خلالها اللواء الطيراوي نتائج عمل لجنة التحقيق التي خلصت إلى أن ياسر عرفات مات مقتولا بعد تسميمه.

ومن جهته، قام العماري بوضع الطيراوي في صورة المبادرات التي قامت بها مؤسسة دعم فلسطين الدولية منذ الاعلان عن نتائج التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد ياسر عرفات، وأطلعه على مختلف التحركات التي قام بها مسئولو المؤسسة في عدد من العواصم العالمية، والرسائل التي تم بعثها من أجل تدويل ملف الاغتيال، وإيصاله للأمم المتحدة والمحافل الدولية.

وعبر الدكتور العماري عن استعداد المؤسسة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والإعلامي للجنة التحقيق، ولعائلة الشهيد الكبيرة المتمثلة في فلسطين ومعها الشعب العربي والإسلامي، وكذا عائلته الصغيرة الممثلة في زوجته وابنته وأقاربه، وجدد التزام المؤسسة بمواصلة جهودها لمتابعة هذا الملف بجدية.

واتفق العماري واللواء الطيراوي على مواصلة التنسيق والتعاون، حتى تنجلي حقيقة جريمة الاغتيال كاملة، وتتحقق العدالة.

ومن جهة أخرى، اغتنم الياس العماري مناسبة تواجده بالقاهرة، لإجراء سلسلة من الاجتماعات مع فعاليات سياسية وحقوقية وإعلامية فلسطينية وعربية، تباحث خلالها معهم التطورات الحاصلة في الملف الفلسطيني، كما عقد جلسات عمل مع قياديين بالأحزاب الديمقراطية الحداثية بمصر.

أ ش أ