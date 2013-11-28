مقتل 35 سوريًّا فى سقوط صاروخ سكود بمدينة الرقة

لقى 35 شخصًا مصرعهم، وأصيب مائة آخرون بجروح، حسب معلومات أولية، جراء سقوط صاروخ سكود على منطقة سكنية فى مدينة الرقة، شمال سوريا.

و أوضح المسئول الإعلامى للهيئة العامة للثورة السورية، فى الرقة، "على الخطيب"، أن الصاروخ سقط على شارع 23 شباط فى مدينة الرقة، وتسبب فى دمار عشرات المنازل، واحتراق عدد كبير من السيارات فى المنطقة.

وأفاد "الخطيب"، أن الأهالى يحاولون انتشال القتلى والجرحى من تحت الأنقاض، فيما تقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات، موضحًا أن حفرة عمقها خمسة أمتار وقطرها ثمانية أمتار تشكلت فى مكان سقوط الصاروخ.

وأشار، إلى أن مستشفيات المدينة بحاجة ماسة إلى المستلزمات الطبية العاجلة، لافتًا إلى أن انقطاع الكهرباء فى المنطقة أجبر السكان على البحث عن القتلى، والجرحى تحت الأنقاض باستخدام المصابيح اليدوية.

من جهة أخرى، ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام، المرتبط بتنظيم القاعدة، أعدم قائدًا سابقًا وستة عناصر من كتيبة غرباء الشام.

وأوضحت الشبكة، أن عملية الإعدام نُفذت فى القائد السابق "حسن جزرة" وستة من عناصر الكتيبة فى منطقة الأتارب، مشيرةً إلى أن الهيئة الشرعية فى "داعش" أصدرت حكم الإعدام على "جزرة" وزملائه الشهر الماضى، بعد أن اعتقلته مع العشرات من عناصر "غرباء الشام"، فى منطقة الصاخور بحلب.

وأظهر مشهد، نُشر على الإنترنت، عملية الإعدام بإطلاق الرصاص بعد قراءة بيان بالجرائم، التى ارتكبها "جزرة" وزملاؤه، حسب تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام.

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