القبض علي 14 متهم بالتعدي علي مراكز الشرطة والمنشأت العامة بالمنيا

نجحت سلطات الامن، في القاء القبض علي 14 متهم، في وقائع التعدي علي مراكز الشرطة والمنشات العامة والكنائس .

تلقي اللواء اسامة متولي مدير امن المنيا اخطارا يفيد القبض علي 14 متهم في وقائع العنف في اغسطس الماضي فقد تم القبض علي 5 متهمين من مركز مطاي والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في المحضر رقم 8473 لسنة 2013 جنح مركز مطاي اقتحام مركز كما تم القبض علي متهم بمركز سما لوط والمطلوب ضبطه واحضارة لقيامة بالاشتراك مع آخرين بالتعدي علي المنشات الحكومية .

> القي القبض علي 4 متهمين من مركز بني مزار والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في المحضر رقم 7069 لسنة 2013 إداري بني مزار حرق الكنيسة الإنجيلية ، وتم القبض علي 3 متهمين بمركز ملوي والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في المحضر رقم 2052 لسنة 2013 إداري مركز ملوي اقتحام مبني وحدة المرور وضبط متهم آخر بمركز دير مواس والمطلوب في المحضر رقم 4645 لسنة 2013 إداري دير مواس اقتحام مركز .