ننشر أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع" الخميس

طهران: يبدأ وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان زيارة إلى طهران لإجراء لقاءات مع كبار المسئولين الإيرانيين.

الجزائر: يتوجه وزير التجارة الجزائرى مصطفى بن بادة إلى باريس للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية حول التعاون الاقتصادى بين البلدين وسبل تعزيزه.

الخرطوم: تبدأ فى العاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعات أعمال لجنة التشاور السياسى بين وزارتى الخارجية السودانية والهندية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات، وخاصة التعاون الاقتصادى.

الغردقة: ينطلق مهرجان الثقافة الإيطالى الثانى بمدينة الغردقة تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وبحضور السفير الإيطالى بالقاهرة ماورتسيو مسارى. ويتضمن عروضا فنية وثقافية مصرية، وإيطالية لتعزيز التعاون الثقافى والفنى بين البلدين.