أخبار عاجلة

مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع" الخميس

Google+ Print
ننشر أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع" الخميس ننشر أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع" الخميس

طهران: يبدأ وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان زيارة إلى طهران لإجراء لقاءات مع كبار المسئولين الإيرانيين.

الجزائر: يتوجه وزير التجارة الجزائرى مصطفى بن بادة إلى باريس للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية حول التعاون الاقتصادى بين البلدين وسبل تعزيزه.

الخرطوم: تبدأ فى العاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعات أعمال لجنة التشاور السياسى بين وزارتى الخارجية السودانية والهندية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات، وخاصة التعاون الاقتصادى.

الغردقة: ينطلق مهرجان الثقافة الإيطالى الثانى بمدينة الغردقة تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وبحضور السفير الإيطالى بالقاهرة ماورتسيو مسارى. ويتضمن عروضا فنية وثقافية مصرية، وإيطالية لتعزيز التعاون الثقافى والفنى بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365