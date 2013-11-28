هولندا تستضيف المؤتمر العالمى الأول بأوروبا لوضع مصر بعد الثورة

تستضيف هولندا المؤتمر العالمى الأول بأوروبا لوضع مصر بعد 30 يونيو غدا الجمعة، بمدينة أمستردام، ويترأس المؤتمر مجلس الجالية المصرية بهولندا والهيئة القبطية الهولندية، والعديد من المنظمات المصرية وممثلو الجالية المصرية، ومتوقع حضور وسائل الإعلام العالمية والهولندية.

و قال المهندس سامى القاضى المتحدث الرسمى بالمجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا، إن المؤتمر سيكون عن "مصر إلى أين... بعد سقوط النظام" فى ظل الظروف التى تشهدها مصر، بحضور اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى ورئيس مدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية والسياسية، وسط حراسة أمنية مشددة.

وأضاف القاضى أن المؤتمر الذى سينعقد بالعاصمة الهولندية أمستردام تم الاتفاق مع شركة أمنية لتأمين المؤتمر، خوفا من أى اعتداءات مثلما حدث مع الكاتب علاء الأسوانى فى فرنسا.

وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مصر تمر بظروف استثنائية تقتضى أن يبذل كل أبنائها بالخارج أقصى جهدهم، من أجل وصول البلاد إلى بر الأمان وهو أحد أهداف المؤتمر الأساسية.

و تابع القاضى: المؤتمر يستهدف للكشف عن الصندوق الأسود للإرهاب فى مصر، وما يحدث ضد المدنيين ومحاولة جر مصر إلى طريق مظلم، والوصول إلى توافق عريض حول عدد من المسائل الأساسية، منها مطالب المصريين للدستور الجديد، وضع رؤية مستقبلية للتنمية ومتطلبات العدل الاجتماعى.