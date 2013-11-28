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الصريطي: لن نتمكن من انتاج أعمال درامية في الموسم الحالي

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الصريطي: لن نتمكن من انتاج أعمال درامية في الموسم الحالي الصريطي: لن نتمكن من انتاج أعمال درامية في الموسم الحالي

قال الفنان سامح الصريطى وكيل أول نقابة المهن التمثيلية،إن النقابة لن تتمكن من دخول مجال الانتاج الدرامي هذا الموسم.

وأضاف الصريطي –للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط –إن النقابة تسعى بالفعل للدخول في الانتاج الدرامي،وهو الاقتراح الذي تم مناقشته مع وزيرة الإعلام مؤخرا،بهدف تشغيل العاملين بالحقل الفني،ومن باب تمثيل الفنانين بدون أجر لوقت محدد تسييرا لعجلة الانتاج،على أن يتقاضوا أجورهم من الفضائيات عقب عرض الأعمال الدرامية.

وذكر أنه من المقرر عقد اجتماع آخر مع وزيرة الإعلام لبحث مستحقات الفنانين المتأخرة، والتي لم تشهدأي انفراجة حتى الآن .

 

أ.ش.أ

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