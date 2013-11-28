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افتتاح 6 مدارس بتكلفة 20 مليون جنيه خلال يناير المقبل بالإسماعيلية

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افتتاح 6 مدارس بتكلفة 20 مليون جنيه خلال يناير المقبل بالإسماعيلية افتتاح 6 مدارس بتكلفة 20 مليون جنيه خلال يناير المقبل بالإسماعيلية

قال اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، إنه من المنتظر مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي في يناير المقبل، افتتاح عدد 6 مدارس جديدة تصل جملة تكلفتها إلى نحو 20 مليون جنيه.

وتشمل هذه المدارس افتتاح مدرسة أبوصوير الثانوية الصناعية الجديدة، بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه، ومدرسة منشية السعادة للتعليم الأساسي بالتل الكبير بتكلفة قدرها مليون و650 ألف جنيه، ومدرسة القنطرة غرب الابتدائية الجديدة بتكلفة قدرها مليون 686 ألف جنيه، ومدرسة البناهوة الإعدادية بالقنطرة غرب بتكلفة مليون و687 ألف جنيه، ومدرسة عبدالمنعم رياض الابتدائية بالتل الكبير بتكلفة مليون و265 ألف جنيه، ومدرسة العمارات للتعليم الأساسي بمركز الإسماعيلية بتكلفة مليون و844 ألف جنيه.

وأضاف «القصاص» أنه يجري العمل حاليًّا في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع الكفاءة للمباني المدرسية القديمة، مشيرًا إلى أنه جارٍ أعمال الصيانة لعدد 19 مدرسة على مستوى المحافظة، وتسليم المواقع المختارة لشركات المقاولات، والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وجميع مديري الإدارات ومديري المدارس بالإشراف والمتابعة لجميع الأعمال ومراعاة أن يتم التنفيذ، بما لا يعوق سير وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس التي يجري صيانتها .

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